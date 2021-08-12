Страница для услуги — РК: Банк Казахстана №1

❤️Спасибо за доверие❤️

Просим написать в телеграм: https://t.me/Belka_vip_bot

Что делать после оплаты?

просим подготовить:

— номер телефона (для смс банка и для доставки карты)

— скан загран паспорта первый разворот

‼️Сканы паспортов строго, не фото. В отличном качестве в формате PDF, никаких бликов, пальцев, посторонних предметов, не фото, ровное положение, высокая четкость. Строго со сканера, на свой страх и риск можете использовать программу «сканер» на телефоне или используйте функцию сканирования документов на айфоне через заметки (инструкция от Apple). Сделайте хороший свет и распрямите паспорт что бы он ровно лежал. Никакие претензии о задержках не принимаются если скан не со сканера!

Отправить в телеграм, указав номер заказа: https://t.me/Belka_vip_bot

🇰🇿 Оформим банковскую карту Казахстана для путешествий и покупок быстро, без доверенности (📺видеообзор). Работаем 2 года, оформили 10 000 карт, гарантия выдачи или возврат средств! Честная рассрочка 0%. Написать консультанту Смотреть все карты

Где узнавать об изменениях?

‼️ Новости выходят каждый день. Мы сами не успеваем все отслеживать. Некоторые действия регуляторов, правила банков, правительств напрямую касаются нашего продукта. Про все важные изменения условий оформления карт будем сообщать в канале.

Сколько ждать карту?

ИИН делается 1-7 рабочих дня (в разные периоды по разному)

Карта 3 дня — это обозначенный банком срок ни к чему их не обязывающий. Ускорить нельзя.

Гарантии сроков открытия нет.

КАК ПОЛЬЗОВАТЬСЯ КАРТОЙ

Вы можете сейчас изучить инструкцию.

КАК ПОЛЬЗОВАТЬСЯ КАРТОЙ

все инструкции в картинках по карте и ее пополнению, что мы обещали по этой ссылке.

Кому задать вопрос по оформлению

Всегда можно написать VIP-менеджеру: https://t.me/Belka_vip_bot

Менеджер ответит быстро в рабочее время по будням. Ответит по мере возможности в выходные и нерабочее время.